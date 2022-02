HARLINGEN, Texas (ValleyCentral) — The Vela girls basketball team beat Los Fresnos 47-35 in the bi-district round of the playoffs.

Harlingen is joining Vela in the area round. The Cardinals beat La Joya, 58-31.

Girls Bi-District Playoff Scores:

6A

Vela 47, Los Fresnos 35

Harlingen 58, La Joya 31

5A

Rowe 60, Mercedes 23

Brownsville Veterans 74, Pioneer 28

Boys Scores:

Rio Hondo 73, Grulla 41

Raymondville 57, La Feria 47

Hidalgo 44, Port Isabel 33