Playoff Baseball: Area Round scores and highlights

HARLINGEN, Texas (KVEO) — Check out the latest scores and highlights from the second round of the UIL State Baseball Playoffs.

Thursday

Class 6A

Edinburg Vela 4, Laredo United South 3 | F (Vela leads 1-0)

Class 5A

McAllen High 3, Corpus Christi Ray 4 | F (CC Ray leads 1-0)

Gregory-Portland 3, Sharyland High 2 | F (GP leads 1-0)

Corpus Christi Veterans 4, Brownsville Veterans 0 | F (CC Vets leads 1-0)

Class 4A

Raymondville 2, Hondo 4 | F (Hondo leads 1-0)

Class 3A

Monte Alto 0, vs Corpus Christi London 14 | F *Game 1*

Monte Alto 0, Corpus Christi London 13 | F *Game 2* (London wins series 2-0)

Lyford 3, Bishop 6 | F (Bishop leads 1-0)

Progreso 0, Hebbronville 10 | F (Hebbronville leads 1-0)

Santa Rosa 0, Banquette 11 | F (Banquette leads 1-0)