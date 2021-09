RIO GRANDE VALLEY (ValleyCentral) — Scores and highlights from Week 5 of Texas High School Football in the Rio Grande Valley

Thursday, 9/23:

Weslaco High 42 Donna North 3

PSJA High 42 Edinburg Economedes 7

Edinburg 34 Mission 14

McAllen High 42 Brownsville Porter 28

Mission Veterans 27 Edcouch-Elsa 21