HARLINGEN (ValleyCentral) – Check out the latest scores and highlights from week 3 of the Rio Grande Valley High School Football season!

THURSDAY:

Edinburg Vela 60 La Joya High 7 | F

Brownsville Hanna 28 C.C. Miller 62 | F

McAllen Rowe 49 Brownsville Pace 21 | F

Palmview 22 Donna 20 | F

Laredo Alexander 57 Rio Grande City 0 | F