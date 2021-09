HARLINGEN, Texas (ValleyCentral) — Check out the latest scores and highlights from Week 2 of Rio Grande Valley High School Football.

THURSDAY

DISTRICT

Brownsville Veterans Memorial 45, Brownsville Porter 14 | F

NON-DISTRICT

Edinburg Vela 30, Harlingen High 3 | F

PSJA North 35, Edcouch-Elsa 0 | F

Weslaco High 23, Mission High 20 | F

Rio Grande City 34, Laredo LBJ 20 | F