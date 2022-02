RIO GRANDE CITY, Texas (ValleyCentral) — The McAllen Memorial boys basketball team is advancing to the third round of the playoffs after beating Laredo Martin 74-61 in the area round.

Boys Area Round Scores

6A

Laredo United 40, Vela 35

Laredo Nixon 70, Harlingen 48

SA Warren 74, Harlingen South 38

SA Brennan 70, Weslaco 40

5A

McAllen Memorial 74, Laredo Martin 61

McAllen 49, Victoria West 45 (OT)

Flour Bluff 60, Pace 48

4A

Rio Hondo 65, Carson City 58

3A

Santa Gertrudis 66, Santa Rosa 56