HARLINGEN, Texas (Valley Central) — Highlights from a pair of bi-district round playoff games, Raymondville’s 71-61 win over Calallen and Harlingen’s 49-44 victory against Edinburg North.

Boys Bi-District Round Scores

6A

Harlingen 49, Edinburg North 44

Weslaco 60, Edinburg 54

Harlingen South 56, Economedes 44

5A

McAllen Memorial 77, Edcouch-Elsa 60

McAllen 52, Brownsville Veterans 31

Flour Bluff 75, Roma 42

CC Veterans 78, Rio Grande City 48

4A

Raymondville 71, Calallen 61

King 50, Hidalgo 38

3A

Santa Rosa 109, IDEA Edinburg 64

Girls Regional Quarterfinals scores

6A

SA Harlan 68, Harlingen 48

5A

CC Veterans 60, McAllen 32