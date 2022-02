HARLINGEN, Texas (ValleyCentral) — The Edinburg girls basketball team beat Harlingen South 58-41 in the bi-district round of the playoffs.

Weslaco is advancing as well, the Pantherettes beat PSJA, 49-44.

Scores:

6A

Edinburg 58, Harlingen South 41

Weslaco 49, PSJA 44

5A

McAllen 59, Pace 31

4A

Rio Hondo 57, Robstown 38

3A

IDEA Weslaco Pike 36, Santa Rosa 34