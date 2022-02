HARLINGEN, Texas (ValleyCentral) — The Weslaco East boys basketball team beat Mercedes 57-53 in a District 32-5A contest. The Wildcats improve to 7-3 in district play.

In Edinburg, Economedes beat Vela 72-70. The SaberCats’ loss in their first in District 31-6A play.

Boys scores:

Economedes 72, Vela 70

Harlingen South 56, Rivera 35

Weslaco East 57, Mercedes 53

McAllen Memorial 77, PSJA Southwest 26

Port Isabel 67, Rio Hondo 62