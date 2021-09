List of inactive players for NFL games in Week 3

SEATTLE AT MINNESOTA

Seahawks: WR D’Wayne Eskridge (concussion); QB Jake Luton; LB Benson Mayowa (neck); RB Rashaad Penny (calf); S Marquise Blair (knee); T Brandon Shell (ankle); DE L.J. Collier.

Vikings: QB Kellen Mond; CB Harrison Hand; RB Dalvin Cook (ankle); LB Anthony Barr (knee); T Christian Darrisaw (groin); DT James Lynch; DE Patrick Jones II.

MIAMI AT LAS VEGAS

Dolphins: WR Albert Wilson; CB Trill Williams; WR Preston Williams; DB Elijah Campbell; T Greg Little.

Raiders: RB Josh Jacobs (ankle); S Dallin Leavitt (concussion); S Roderic Teamer (ankle); DE Malcolm Koonce; T Jackson Barton; TE Nick Bowers; DT Damion Square.

NEW YORK JETS AT DENVER

Jets: WR Jamison Crowder (groin); RB Telvin Coleman (non-COVID illness); RB La’Mical Perine; DL Jonathan Marshall; WR Denzel Mims.

Broncos: OLB Aaron Patrick; CB Kay Vincent Jr.; S Jamar Johnson; T Cam Fleming; DL McTelvin Agim.

TAMPA BAY AT LOS ANGELES RAMS

Buccaneers: QB Kyle Trask; G Nick Leverett; WR Jaydon Mickens (abdomen); OLB Jason Pierre-Paul (hand/shoulder); DL Khalil Davis.

Rams: QB Bryce Perkins; DB JuJu Hughes; RB Darrell Henderson (rib); DB J.R. Reed; OL Alaric Jackson; TE Brycen Hopkins; DL Bobby Brown III.

INDIANAPOLIS AT TENNESSEE

Colts: WR Mike Strachan; RB Marlon Mack; CB BoPet Keyes; RT Braden Smith (foot/thumb); OL Will Fries; DE Isaac Rochell; DT Taylor Stallworth.

Titans: CB Caleb Farley (shoulder); WR Josh Reynolds; FB Khari Blasingame; OLB Derick Roberson (knee); OL Dillon Radunz; TE Anthony Firkser (knee); DT Naquan Jones.

CHICAGO AT CLEVELAND

Bears: QB Andy Dalton (knee); NT Eddie Goldman (knee); S Tashaun Gipson Sr. (hamstring); WR Rashard Perriman; DB Artie Burns; TE Jesper Horsted.

Browns: LB Sione Takitaki (hamstring); T Chris Hubbard (triceps); S Richard LeCounte III; DE Ifeadi Odenigbo; G Michael Dunn; DT Tommy Togiai.

WASHINGTON AT BUFFALO

Washington: DT Matt Ioannidis (knee); TE Sammis Reyes; OL Saahdiq Charles; DE Shaka Toney; CB Darryl Roberts.

Bills: RB Matt Breida; OT Tommy Doyle; DE Efe Obada; DE Boogie Basham; DT Harrison Phillips.

LOS ANGELES CHARGERS at KANSAS CITY

Chargers: DB Chris Harris (shoulder); DL Justin Jones (calf); RB Joshua Kelley; TE Tre’ McKitty; OL Brenden Jaimes; QB Easton Stick; LB Amen Ogbongbemiga.

Chiefs: DE Frank Clark (hamstring); CB Charvarius Ward (quad); OL Austin Blythe (abdomen); OL Laurent Duvernay-Tardif; WR Daurice Fountain.

BALTIMORE AT DETROIT

Ravens: T Ronnie Stanley (ankle); DE Derek Wolfe (back, hip); DB Ar’Darius Washington.

Lions: LB Trey Flowers (shoulder, knee); LB Jamie Collins; DE Kevin Strong (concussion, thigh); WR Tom Kennedy; RB Jermar Jefferson.

ARIZONA AT JACKSONVILLE

Cardinals: OL Kelvin Beachum (ribs); WR Andy Isabella; QB Chris Streveler; RB Eno Benjamin; CB Luq Barcoo; CB Tay Gowan; LB Victor Dimukeje.

Jaguars: CB Tre Herndon (knee); DL Roy Robertson (ankle); CB CJ Henderson (groin); DE Jordan Smith; DT Jay Tufele.

CINCINNATI at PITTSBURGH

Bengals: WR Tee Higgins; OL Fred Johnson; G Xavier Su’a-Filo; CB Trae Waynes; DT Tyler Shelvin; CB Nick McCloud.

Steelers: LB T.J. Watt; LB Alex Highsmith; WR Diontae Johnson; DE Carlos Davis; QB Dwayne Haskins; OL Rashaad Coward; CB Ahkello Witherspoon.

NEW ORLEANS AT NEW ENGLAND

Saints: C Erik McCoy (calf); QB Ian Book; DT Albert Huggins; WR Lil’Jordan Montgomery; C Desmond Trufant.

Patriots: T Trent Brown (calf); LB Josh Uche (back); RB Rhamondre Stevenson; CB Shaun Wade; LB Ronnie Perkins; TE Devin Asiasi.

ATLANTA AT N.Y. GIANTS

Falcons: WR Frank Darby (calf); WR Russell Gage (ankle); CB A.J. Terrell (concussion); RB Wayne Gallman; TE Parker Hesse; DL John Cominsky.

Giants: LB Cam Brown (hamstring); S Nate Ebner (quad); CB Josh Jackson; RB Devontae Booker; LB Justin Hilliard; CB Sam Beal.

