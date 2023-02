The National Football League’s Offensive Rookie of the Year named by The Associated Press and selected each year by a nationwide panel of media:

2022 – Garrett Wilson, New York Jets, WR

2021 – Ja’Marr Chase, Cincinnati, WR

2020 – Justin Herbert, Los Angeles Chargers, QB

2019 – Kyler Murray, Arizona, QB

2018 – Saquon Barkley, New York Giants, RB

2017 – Alvin Kamara, New Orleans, RB

2016 – Dak Prescott, Dallas, QB

2015 – Todd Gurley, St. Louis, RB

2014 – Odell Beckham Jr., New York Giants, WR

2013 – Eddie Lacy, Green Bay, RB

2012 – Robert Griffin III, Washington, QB

2011 – Cam Newton, Carolina, QB

2010 – Sam Bradford, St. Louis, QB

2009 – Percy Harvin, Minnesota, WR-KR

2008 – Matt Ryan, Atlanta, QB

2007 – Adrian Peterson, Minnesota, RB

2006 – Vince Young, Tennessee, QB

2005 – Carnell Williams, Tampa Bay, RB

2004 – Ben Roethlisberger, Pittsburgh, QB

2003 – Anquan Boldin, Arizona, WR

2002 – Clinton Portis, Denver, RB

2001 – Anthony Thomas, Chicago, RB

2000 – Mike Anderson, Denver, RB

1999 – Edgerrin James, Indianapolis, RB

1998 – Randy Moss, Minnesota, WR

1997 – Warrick Dunn, Tampa Bay, RB

1996 – Eddie George, Houston, RB

1995 – Curtis Martin, New England, RB

1994 – Marshall Faulk, Indianapolis, RB

1993 – Jerome Bettis, L.A. Rams, RB

1992 – Carl Pickens, Cincinnati, WR

1991 – Leonard Russell, New England, RB

1990 – Emmitt Smith, Dallas, RB

1989 – Barry Sanders, Detroit, RB

1988 – John Stephens, New England, RB

1987 – Troy Stradford, Miami, RB

1986 – Rueben Mayes, New Orleans, RB

1985 – Eddie Brown, Cincinnati, WR

1984 – Louis Lipps, Pittsburgh, WR

1983 – Eric Dickerson, L.A. Rams, RB

1982 – Marcus Allen, L.A. Raiders, RB

1981 – George Rogers, New Orleans, RB

1980 – Billy Sims, Detroit, RB

1979 – Ottis Anderson, St. Louis, RB

1978 – Earl Campbell, Houston, RB

1977 – Tony Dorsett, Dallas, RB

1976 – Sammy White, Minnesota, WR

1975 – Mike Thomas, Washington, RB

1974 – Don Woods, San Diego, RB

1973 – Chuck Foreman, Minnesota, RB

1972 – Franco Harris, Pittsburgh, RB

1971 – John Brockington, Green Bay, RB

1970 – Duane Thomas, Dallas, RB

1969 – Calvin Hill, Dallas, RB

1968 – Earl McCullouch, Detroit, WR

1967 – Mel Farr, Detroit, RB

1966 – Johnny Roland, St. Louis, RB

1965 – Gale Sayers, Chicago, RB

1964 – Charley Taylor, Washington, WR

1963 – Paul Flatley, Minnesota, WR

1962 – Ron Bull, Chicago, RB

1961 – Mike Ditka, Chicago, TE

1960 – Gail Cogdill, Detroit, WR

1959 – Nick Pietrosante, Detroit, RB

1958 – Jimmy Orr, Pittsburgh, WR

1957 – Jim Brown, Cleveland, RB