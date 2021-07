Public Notice for KGBT-TV Viewers

On July 19, 2021, Mission Broadcasting, Inc., licensee of KGBT-TV, channel 18, Harlingen, Texas, filed an application with the Federal Communications Commission for the assignment of KGBT-TV’s license to Tribune Broadcasting Company II, LLC. Members of the public wishing to view this application or obtain information about how to file comments and petitions on the application can visit https://enterpriseefiling.fcc.gov/dataentry/views/public/assignmentDraftCopy?displayType=html&appKey=25076f917a831050017a872af88d0c57&id=25076f917a831050017a872af88d0c57&goBack=N

El 19 de julio de 2021, Mission Broadcasting, Inc., licenciatario de KGBT-TV, canal 18, Harlingen, Texas, presentó una solicitud ante la Comisión Federal de Comunicaciones para la asignación de la licencia de KGBT-TV a Tribune Broadcasting Company II, LLC. Los miembros del público que deseen ver esta aplicación u obtener información sobre cómo presentar comentarios y peticiones en la aplicación pueden visitar publicfiles.fcc.gov y buscar en el archivo público de KGBT-TV.