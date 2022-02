LA JOYA, Texas (ValleyCentral) — The McAllen girls basketball team beat Rio Grande City 44-42 to advance to the third round of the playoffs.

Girls Area Round Scores

6A

Laredo United South 63, Edinburg 40

5A

McAllen 44, Rio Grande City 42

Flour Bluff 52, Brownsville Veterans 40

CC Veterans 76, Donna 35

4A

Somerset 30, Rio Hondo 28\

3A

Aransas Pass 81, Weslaco IDEA Pike 12