PHARR, Texas (ValleyCentral) — The Harlingen boys water polo team beat Pioneer 11-8 in the bi-district round of the playoffs.

The Cardinals will face San Antonio Southwest in the area round.

Boys bi-district round scores:

Harlingen 11, Pioneer 8 (F)

PSJA North 21, Los Fresnos 7 (F)

Harlingen South 17, Mission 6 (F)

PSJA 16, Sharyland 8 (F)