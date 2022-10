HARLINGEN, Texas (ValleyCentral) — Highlights from week 8 of the high school football season.

Final scores:

PSJA 20, La Joya 2

Edinburg North 31, Mission 3

Sharyland 38, PSJA Memorial 14

Brownsville Veterans 57, Pace 7

Rio Hondo 28, Santa Gertrudis 21

La Villa 38, Ben Bolt 22