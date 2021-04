South Texas Hurricane Evacuation Map / Esté Preparado Para Evacuarse



Click on Image to View

Plan your evacuation. Use a map to plot out where you will go and how you will get there.

Plan for the unexpected. Consider alternate routes and shelter locations in the event your planned route or location is inaccessible. Make preparations ahead of time. (see “Be prepared…Make an Emergency Kit,” and, “Be prepared…For Hurricanes” for more details.) Monitor radio, television, and newspapers for weather reports and announcements throughout hurricane season. Also consider weather radio, plus government and reputable commercial websites as sources of information. Know the difference between a watch and a warning. A “Hurricane Watch” or “Tropical Storm Watch” means that a hurricane/tropical storm conditions are possible. A “Hurricane Warning” or “Tropical Storm Warning” means that hurricane/tropical storm conditions are expected. When a watch is issued, you should immediately complete all preparations. Fill your car with gas, check its tires and mechanical conditions. Consider the location in which you will seek shelter. If pets are not allowed, arrange for their care. Take food and hygiene items, bedding and water as may be required. Do not forget medications, medical devises and special supplies for infants and the elderly. When evacuating, do not overload your car. Take only essential items, important papers and your emergency kit. Do not attempt to tow boats or trailers. On the evacuation route, look out for signs and directions from law enforcement agencies and follow them. Do not attempt to return as soon as the storm passes. Your area may not yet be safe. Instead, wait for word from local officials as to when you may return.

Planeé su evacuación. Use un mapa para determinar a donde irá y como llegará allí.

Planeé para lo inesperado. Considere rutas alternativas y locales de refugio alternativos en caso de que no sea accesible su ruta de evacuación o el local de refugio. Haga preparaciones antes de tiempo. (Vea “Esté Preparado…Como Hacer Una Caja De Emergencias,” y “Esté Preparado…Para Huracanes,” para más detalles.) Escuche la radio, televisión y revise los periódicos para reportes de el clima o anuncios oficiales durante la época de huracanes. También, considere un receptor de radio para sintonizar la radio del tiempo, más sitios Web de agencias gubernamentales y comerciantes establecidos como fuentes informativos. Sepa la diferencia entre una advertencia y un aviso. Una “Advertencia de Huracán “ o “Advertencia de Tormenta Tropical” significa que las condiciones de huracán/tormenta tropical son posibles. Un “Aviso de Huracán “ o “Aviso de Tormenta Tropical” significa que las condiciones de huracán/tormenta tropical se pronostican. Cuando se anuncie una advertencia, usted debe de inmediatamente finalizar los preparativos. Llene su coche con gasolina, inspeccioné las llantas y condiciones mecánicas. Consideré el local donde usted buscará refugio. Si tiene animales y no son aceptados, asegúrese de su cuidado. Lleve comida y artículos higiénicos, colchas, y agua que vaya a necesitar. No se olvide de sus medicamentos o aparatos médicos, y provisiones para los niños y personas ancianas. Cuando usted se evacué, no llene demás su coche. Lleve solamente las cosas esenciales, documentos importantes y su caja de emergencias. Nunca intente llevar barcos o remolques. En la ruta de evacuación, busque señales o instrucciones puestas por las agencias de aplicación de la ley y sígalas. No intente regresar tan pronto como pase la tormenta. Puede ser que su área no esté libre de peligro. En cambio espere que los oficiales de la ley le indiquen cuando puede usted regresar.