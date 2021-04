211 Assistance

If you live in a hurricane evacuation zone and you will need assistance to get out before the storm, dial 2-1-1 to register in advance for a ride.

If you have a disability or special health care need and require assistance to get out. If you do not have a vehicle and you have no one else to help you evacuate. If you want to register and you need to check if you live in an evacuation zone. If you cannot drive and cannot arrange transportation.

Si vive en una zona de evacuación por huracán y necesitará ayuda para irse antes deque llegue la tormenta, marque el 2-1-1 e inscríbase de antemano para conseguir transporte. Llame al 2-1-1: Si tiene una discapacidad o una necesidad médica especial y necesita ayuda para salir. Si no puede conducir ni conseguir transporte. Si no tiene vehículo y no hay nadie que le pueda ayudar a evacuar. Si quiere inscribirse y necesita enterarse si vive en una zona de evacuación.

www.211texas.org/cms/search-crisis-emergency-services-in-texas